رآى الإعلامي بقناة الجزيرة، أحمد منصور، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد فهم الرسالة من ‫الضربة الأمريكية التي استهدفت مطار “الشعيرات”، فجر الجمعة.

وكتب “منصور” تغريدة على حسابه في “تويتر” قال فيها: ” ‫الضربة الأمريكية لمطار النظام السوري تقول للأسد واصل قتل الشعب السورى ولكن دون استخدام الكيماوى والأسد فهم الرسالة وسيواصل جرائمه “.‬

واستهدفت الضربة الأمريكية مطار الشعيرات الواقع جنوب شرق حمص، بـ بـ59 صاروخاً، فجر الجمعة، فيما قال المرصد السوري إن المطار أصبح خارج الخدمة بعد الضربات الأميركية.

ويُعتقد أن الطائرات التي استهدفت في الرابع من أبريل بلدة خان شيخون في ريف إدلب انطلقت من المطار، مخلفة أكثر من 100 قتيل و400 مصاب ظهر على معظمهم آثار اختناق بغاز السارين ، في مجزرة مروعة، دانتها العديد من دول العالم.

ويعتبر مطار الشعيرات من أهم المراكز العسكرية، بحسب ما أفادت العديد من التقارير السورية، ومنه تنطلق الطائرات التي تستهدف مناطق ومدن حمص و إدلب و حماة.

وأعلن جيش النظام السوري مقتل 6 من عناصره وسقوط عدد من الجرحى وإحداث أضرار ماديّة كبيرة، جراء الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة الأميركية لقاعدة “الشعيرات” العسكرية الجوية قرب حمص.