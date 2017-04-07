توجد عديد التصرفات يكرهها الزوج في زوجته أثناء العلاقة الجنسية، تثير غضبه وتنفرّه، وإن كانت بدون قصد، ومنها:

1.إخباره عن الأوضاع التي تفضلينها أثناء العلاقة: بطبيعة الحال، قد تفضلين أوضاعًا معينة للجماع، ولكن أخبريه بها في وقت لاحق، خارج غرفة النوم.

2.الثرثرة المستمرة: يمكن أن تجعله يتوقف تمامًا، لأن عقله مشغول بالمتعة، ولا يفكر سوى في النشوة الجنسية، وهو ما يتوقعه منك، ولكن مع كثرة الحديث، سيتولى عنك بالتأكيد.

3.أن تطلبي منه الإسراع: فذلك سيحبطه بالتأكيد، ويجعله يتهيأ للسرعة، ما يفقد العلاقة لذتها.

4.لا تتحدثي معه أثناء العلاقة عن شيء يزعجك في جسمك: لذلك توقفي عن سؤاله، ما إذا كنت على قوامك الممشوق نفسه، أو أن هناك زيادة ما طرأت على جسمك، فالصمت هو السبيل الوحيد للوصول للذروة من الشهوة الجنسية لكل منكما.

5.أن تكوني سلبية: أو بمعنى أدق غير متجاوبة معه، ما يجعله يشعر بالملل، لأنه يفتقد للإثارة من جانبك. لا تقولي “لا تفعل ذلك”، وافعل كذا بدل كذا، ما قد يثير غضبه.