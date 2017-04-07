نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن الدكتورة “سارة بريور”، استشاري طب النوم في بريطانيا، قولها إن نوم الرجل عارياً قد يؤدي إلى زيادة خصوبة الذكور، إذ يتم إطلاق هرمون “التستوستيرون” في الليل، وينخفض إنتاجه إذا كان الرجل يتعرض لدرجة حرارة عالية جداً.

ووجد الباحثون أن نوم الزوجين دون ملابس يجعلهما يشعران أنهما أكثر محبة لبعضهما البعض، وكذلك الجلد العاري يحفز الإثارة.

وأضافت “بريور أن نوم الشخص عاريا يمكن أن يساعد على فقدان الوزن، عن طريق تحفيز الجسم على إفراز هرمون “الكورتيزول” مما يؤدى إلى تقليل الشهية.

وقالت إنّ النوم عاريا يقلل من خطر الحصول على مرض “القلاع”، كما أنه يساعد على وقف الفطريات التي تزدهر في البيئة الرطبة.

ويأتي ذلك بعد أن وجد علماء من الجمعية الأمريكية للسرطان أن النوم لمدة تقل عن خمس ساعات في الليل يجعل الرجال عرضة مرتين لتطور سرطان البروستاتا.