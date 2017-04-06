كعادته في إشباع رغباته ورغبات مواليه أبناء زايد، هاجم الداعية الإماراتي الجنسية، الأردني الأصل، وسيم يوسف وبدون وجه حق، الشيخ الكويتي عبد الرحمن النصار، متهما إياه بأنه إخواني داعشي، يجمع الأمول لأجل تمويل التنظيم الإرهابي.

وقال “يوسف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” سبق وأن حذرت أن #الإخوان_الشياطين يستغلون الدين والتبرعات، هذا الرجل كان يجمع المال لدعم #داعش والآن يكرر جمع المال بحجة الصومال 2017″.

سبق وأن حذرت أن #الإخوان_الشياطين يستغلون الدين والتبرعات، هذا الرجل كان يجمع المال لدعم #داعش والآن يكرر جمع المال بحجة الصومال 2017 pic.twitter.com/UNeqKcpHQ3 — وسيم يوسف (@waseem_yousef) April 6, 2017

ولم يمض وقت كثير حتى جاءه الرد من الشيخ “النصار”، الذي نعته بالمرتزق، مشددا بأن تغريدته هذه لها فائدتين، على حد قوله.

وقال “النصار” في رده على “وسيم يوسف”: ” يامرتزق .. فائدتان في تغريدتك هذه: الأولى: إثبات شدة فجورك لخصومك الثانية: حرمانك من حلمك من دخول الكويت إلى الأبد بإذن الله @waseem_yousef“.

يامرتزق .. فائدتان في تغريدتك هذه:

الأولى: إثبات شدة فجورك لخصومك

الثانية: حرمانك من حلمك من دخول الكويت إلى الأبد بإذن الله@waseem_yousef — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) April 6, 2017

وأضاف “النصار” عبر حسابه في تغريدات منفصلة قائلا: ” بدأت التنسيق مع مكاتب محاماة إماراتي وكويتي.. فإذا جلست أمام القاضي أثبت كلامك هذا، وإلا ستكون تغريدتك وبالا عليك بإذن الله.”

بدأت التنسيق مع مكاتب محاماة إماراتي وكويتي..

فإذا جلست أمام القاضي أثبت كلامك هذا، وإلا ستكون تغريدتك وبالا عليك بإذن الله.@waseem_yousef — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) April 6, 2017

وتابع قائلا: ” لا غرابة أن يدعشنني مرتزق دعشن مساجد السعودية ومراكز التحفيظ ومعظم دعاتها ويزعم أن السعودية مقر تفريخ الدواعش “.