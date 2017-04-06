كعادته في إشباع رغباته ورغبات مواليه ، هاجم الداعية الإماراتي الجنسية، الأردني الأصل، وبدون وجه حق، الشيخ الكويتي عبد الرحمن النصار، متهما إياه بأنه إخواني داعشي، يجمع الأمول لأجل تمويل التنظيم الإرهابي.

 

وقال “يوسف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” سبق وأن حذرت أن #الإخوان_الشياطين يستغلون الدين والتبرعات، هذا الرجل كان يجمع المال لدعم # والآن يكرر جمع المال بحجة 2017″.

 

ولم يمض وقت كثير حتى جاءه الرد من الشيخ “النصار”، الذي نعته بالمرتزق، مشددا بأن تغريدته هذه لها فائدتين، على حد قوله.

 

وقال “النصار” في رده على “وسيم يوسف”: ” يامرتزق .. فائدتان في تغريدتك هذه: الأولى: إثبات شدة فجورك لخصومك الثانية: حرمانك من حلمك من دخول إلى الأبد بإذن @waseem_yousef“.

 

وأضاف “النصار” عبر حسابه في تغريدات منفصلة قائلا: ” بدأت التنسيق مع مكاتب محاماة إماراتي وكويتي.. فإذا جلست أمام القاضي أثبت كلامك هذا، وإلا ستكون تغريدتك وبالا عليك بإذن الله.”

 

وتابع قائلا: ” لا غرابة أن يدعشنني دعشن مساجد ومراكز التحفيظ ومعظم دعاتها ويزعم أن مقر تفريخ الدواعش “.