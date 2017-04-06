تتحدث كرة القدم في الوقت الحالي بلغة المال، فكلما زادت مهارة اللاعب وإمكانياته زادت معها قيمته المالية في سوق الانتقالات، وبين ليلة وضحاها قد يمسي اللاعب هو الأغلى في بورصة الساحرة المستديرة.

وكمثال على ذلك، كان اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الأغلى عالميا بقيمة 94 مليون يورو، وفقد هذا اللقب لصالح الويلزي جاريث بيل بـ100.8 ملايين يورو ومن بعده الفرنسي بول بوغبا بـ105 ملايين يورو.

ولم يبتعد اللاعب العربي عن لغة المال وسوق الانتقالات، فهناك عدد من المحترفين العرب يمكنهم تحطيم عدة أرقام والدخول ضمن قائمة الـ50 لاعب الأغلى في التاريخ، ونحاول رصدهم من خلال التقرير التالي:

«تتراوح أسعار أغلى 50 لاعبا في تاريخ كرة القدم ما بين الفرنسي بوغبا في المركز الأول بـ105 ملايين يورو عند انتقاله من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومواطنه المعتزل ليليان تورام -بطل العالم 1998- في المركز الـ50 بـ41.5 مليون يورو عند انتقاله من بارما إلى يوفنتوس عام 2001».

المصري محمد صلاح

حددت إدارة نادي «روما» الإيطالي مبلغ من 40 إلى 45 مليون يورو كأقل تقدير للاستغناء عن خدمات المحترف المصري «محمد صلاح»، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل اهتمام أكثر من ناد بالتعاقد معه على رأسهم «إنتر ميلان» الإيطالي و«أتلتيكو مدريد» الإسباني. وفق تقرير نشره موقع “الخليج الجديد”.

ويقدم الفرعون المصري مع ناديه هذا الموسم أداء أكثر من رائع، فقد شارك في 31 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في إحراز 12 هدفا وصنع 10 أخرين.

وانتقل «صلاح» البالغ من العمر 24 عاما إلى صفوف روما قادما من تشيلسي الإنجليزي في صفقة قدرت بـ23.5 مليون يورو بداية موسم 22016/2015.

الجزائرى ياسين براهيمى

يعد جناح نادي بورتو البرتغالي، المحترف الجزائري «ياسين براهيمي» هدفا رئيسا لأكثر من ناد خلال فترة الانتقالات القادمة.

فقد أشارت تقارير صحفية برتغالية إلى أن «براهيمي» لن يبقى في صفوف بورتو الموسم المقبل وأن إدارة النادي حدد مبلغ 50 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده للتخلي عن خدماته.

ودخل الجزائرى «ياسين براهيمي» دائرة اهتمام ليفربول الإنجليزي وآي سي ميلان ويوفنتوس الإيطاليين وكذلك فولفسبورج الألماني.

ويعد «براهيمي» البالغ من العمر 27 عاما أحد أبرز نجوم بورتو حيث خاض معه 112 مباراة أحرز خلالهم 27 هدفا وصنع لزملائه 24 أخرين.

المصري محمود عبد المنعم «كهربا»

حدد رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، مبلغ 40 مليون يورو شرطا لانتقال لاعبه المصري «محمود كهربا» إلى «اتحاد جدة» السعودي أو أي ناد أخر.

ورغم أن هذا المبلغ مبالغ فيه إلى حد كبير خاصة في لاعب يلعب بإحدى الدوريات العربية، إلا أن ما يقدمه كهربا بقميص العميد هذا الموسم بالإضافة لصغر سنه يدفع رئيس الزمالك للتفكير في تحقيق أقصى استفادة مادية من عملية بيعه.

«كهربا» البالغ من العمر 22 عاما خاض مع الاتحاد 20 مباراة هذا الموسم أحرز خلالهم 15 هدفا، وصنع 3 أخرين.

الجزائري رياض محرز

من المؤكد خروج «رياض محرز» خارج أسوار قلعة ثعالب ليستر سيتي -حامل لقب الدوري الإنجليزي-، نهاية الموسم الجاري، بعدما بات على رادار كل من «أرسنال وليفربول» الإنجليزيين، كما أكدت صحيفة «ديلي ميل» أن برشلونة يفكر جديا في التعاقد مع أفضل لاعب في بريمير ليج موسم 2015/ 2016.

وكشفت التقارير الصحفية الإنجليزية أن صفقة انتقال محرز سواء إلى أحد أندية الدوري الممتاز أو خارجه ستبلغ 42 مليون يورو.

وخاض «محرز» البالغ من العمر 26 عاما مع ليستر سيتي 128 مباراة أحرز خلالهم 34 هدفا وصنع لزملائه 24 أخرين، ونجح في قيادة الفريق لإنجاز تاريخي بالفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة الموسم الماضي 2015/ 2016.

الجزائري فوزي غلام

وضع نادي«ريال مدريد» الإسباني، المحترف الجزائري «فوزي غلام»، نجم نابولي الإيطالي، على رأس أولوياته لسد العجز في الجانب الأيسر بداية من الموسم المقبل.

فقد أعطى الفرنسي «زين الدين زيدان» المدير الفني لريال مدريد الضوء الأخضر لإدارة المرينغي من أجل التفاوض مع نظيرتها بالنادي الإيطالي للحصول على خدمات «غلام» خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وخاض الظهير الأيسر «فوزي غلام» البالغ من العمر 26 عاما مع نادي الجنوب الإيطالي 129 مباراة في مختلف البطولات صنع لزملائه خلالهم 17 هدفا.

وقدرت تقارير صحفية إيطالية صفقة انتقال «غلام» المنتظرة إلى «ريال مدريد» بما يقارب 41 مليون يورو.

نجوم الخليج

رغم امتلاك اللاعب العربي في منطقة الخليج مهارات وامكانيات عالية إلا أنه ظل خارج عالم الاحتراف الأوروبي وسوق انتقاله وأرقامه المرتفعة، حيث يفضل البقاء في دوريات بلاده مقابل الحصول على رواتب ضخمة تعادل نجوم الدوريات الكبرى في العالم، مثل نجم العين الإماراتي عمر عبد الرحمن «عموري» -أفضل لاعب في آسيا- الذي يبلغ 3.4 ملايين يورو سنويا، ومواطنه «أحمد خليل» لاعب الأهلي الذي يتقاضى راتب يبلغ 4.3 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى «الدوري السعودي» حيث يتواجد لاعبون مثل «فهد المولد، نواف العابد، عمر السومة ومحمد السهلاوي» وغيرهم الكثير.