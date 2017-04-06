وبخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبَّخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب تصريح “الأخير” بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي في إدلب السورية. حسب ما ذكرت قناة “inews 24” التلفزيونية الإسرائيلية.

وحسب “روسيا اليوم”، ذكرت القناة: “بوتين خاطب نتنياهو قائلًا إنَّ اتهاماتك ضد سوريا في أعقاب الهجوم الكيميائي لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة بتاتا، خصوصًا قبل اجراء أي تحقيق دولي تام بالموضوع ومعرفة ما جرى بالضبط”.

وأجرى بوتين ونتنياهو اتصالًا هاتفيًا اليوم، تبادلا خلاله الآراء حول حادث استخدام السلاح الكيمياوي في محافظة إدلب السورية، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

وأكَّد بيان الكرملين أنَّ الرئيس الروسي شدَّد على أنَّه من غير المقبول توجيه اتهامات لا أساس لها إلى أحد قبل إجراء تحقيق دولي دقيق وموضوعي حول ما جرى في خان شيخان، وهو ما اعتبره الإعلام الاسرائيلي توبيخًا من قبل الرئيس بوتين لنتنياهو.

وتأتي هذه المكالمة بعد خطاب لنتنياهو في القدس أكَّد الإعلام الإسرائيلي أنَّه أغضب بوتين، حيث قال فيه نتنياهو: “إسرائيل تدين بشدة استعمال السلاح الكيميائي في كل حال، وخصوصا ضد المدنيين والأطفال الأبرياء.. أدعو المجتمع الدولي لتنفيذ وعوده من العام 2013 وإتمام عملية اخلاء سوريا من السلاح الكيميائي”.

وسبق لوزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن أشار بأصابع الاتهام إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد شخصيًّا بالوقوف وراء استخدام السلاح الكيميائي قائلًا: “لدي معلومات مؤكدة 100% بأنَّ الأسد نفسه أصدر التعليمات للطيران السوري باستخدام السلاح”.