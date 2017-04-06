وجه الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، مساء أمس الأربعاء ، رسالة إلى اليمن، خلال لقائه مع كبار مشايخ القبائل اليمنية.

وقال محمد بن سلمان، خلال اللقاء الذي أقيم بالديوان الملكي في العاصمة “الرياض”، ونقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن “المملكة تقف معكم في كل خطوة إلى آخر يوم في حياتنا”.

وأشار ولي ولي العهد السعودي إلى أن بلاده ملتزمة بمساندة ودعم الشرعية في اليمن، مضيفا “ننظر لليمن على أنها العمق الاستراتيجي للأمة العربية”.

وتابع قائلا “أكبر خطأ قام به العدو أنه يحاول المس في عمق وصلب العرب”.

ومضى بقوله “رجال اليمن ليسوا بحاجة لمساعدة أشقائهم، فهم إذا استنفروا ووقفوا سوف يقضون على العدو، ولن يقفوا حتى يكونوا في عقر دار العدو”.

وأوضح ولي ولي العهد السعودي “لكن، لا نستطيع، نحن إخوانكم في السعودية، ودول الخليج العربي، ومصر، والسودان، والأردن، والمغرب، أو جميع أنحاء العالم العربي، والإسلامي أن نرى استنفارا ووقفة للرجل اليمني دون أن نكون بجانبه”.

​​واختتم تصريحاته، قائلا “نحن معكم في كل خطوة إلى آخر يوم في حياتنا، كما كنا في السابق وكما سنكون في المستقبل”.