تداول ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ وتويتر”، مقطع فيديو يكشف محاولة مجموعة من المعلمين العاطلين عن العمل حرقا لولا تدخل قوات في آخر لحظة.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام مجموعة من المعلمين بافتراش أحد في العاصمة وكبلوا أيديهم بالحبال وقاموا برش على أنفسهم وعلى الأرض وسط صريخ المارة.

 

وأظهر الفيديو لحظة قدوم قوات الشرطة التي هجمت على المعلمين وقامت بتخليص زجاجات البنزين منهم واحدا تلو الآخر، وسط حالة  من الهرج والمرج.

 

وشهدت الواقعة مشادات عنيفة بين وقوات الأمن التي نجحت في إفشال محاولة الانتحار الجماعي، في حين تعرض العديد من المتواجدين للإغماء.