تداول ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو يكشف محاولة مجموعة من المعلمين العاطلين عن العمل الانتحار حرقا لولا تدخل قوات الشرطة في آخر لحظة.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام مجموعة من المعلمين بافتراش أحد الشوارع في العاصمة الدار البيضاء وكبلوا أيديهم بالحبال وقاموا برش البنزين على أنفسهم وعلى الأرض وسط صريخ المارة.

وأظهر الفيديو لحظة قدوم قوات الشرطة التي هجمت على المعلمين وقامت بتخليص زجاجات البنزين منهم واحدا تلو الآخر، وسط حالة من الهرج والمرج.

وشهدت الواقعة مشادات عنيفة بين المدرسين وقوات الأمن التي نجحت في إفشال محاولة الانتحار الجماعي، في حين تعرض العديد من المتواجدين للإغماء.