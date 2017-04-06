نشر ناشطون من التنسيقيات السورية، على وسائل التواصل الاجتماعي، وثيقة تشير الى الطيار السوري الذي ارتكب مجزرة خان شيخون في ريف إدلب، بحسب قولها ويدعى العقيد محمد يوسف حاصوري.

وأكد الناشطون أن العقيد حاصوري هو قائد سرب طائرات “سوخوي” بمطار الشعيرات، وأن لطائرته التي قصف فيها “خان شيخون” بصواريخ الكيمياوي، رمزاً هو “قدس1”.

وعلى الرغم من أنه لم تتأكد هذه المعلومات، إلا أن صفحات ناشطين أبرزت معلومات إضافية عن العقيد السوري، كاشفة انه من مدينة “تلكلخ” إلا أنه مقيم في محافظة حمص، مؤكدة أنه يقيم هناك في حي يدعى السكن الشبابي.

يشار إلى أن اسم الطيار، سبق وورد في لائحة اتهام سطّرها القاضي المنشق عن نظام الأسد، خالد شهاب الدين، حيث أورد اسمه ضمن لائحة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا، واضعاً بطاقة تعريف له بأنه: العقيد محمد الحاصوري من مدينة تلكلخ، وهو من الطائفة العلوية، وبأنه يتبع للسرب 685 سوخوي، حسب ما ورد في لائحة الاتهام التي تعود إلى وقت سابق.