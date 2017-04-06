تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ وتويتر”، مقطع فيديو للقيادي في ، برهان بسيس، يؤكد فيه بأن ستبقى موجودة على كافة التراب التونسي.

 

وبحسب الفيبديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد  طمئن القيادي في حزب نداء برهان بسيس الاعلامي لطفي العماري حول نقاط بيع المشروبات الكحولية التي ستبقي دائما مفتوحة و ذلك على اثر انتقاد  الأخير لرضوخ لمطالب الأهالي  في منطقة “الجم” وقيامها بإغلاق  نقطة لبيع ، معتبرا ذلك مسا من هيبة .

 

وقال لطفي العماري خلال مداخلته في “كلام الناس” على قناة “” أن من قاد حملة إغلاق نقطة بيع الخمر في “الجم” قدّم نفسه على أنه ممثل للمجتمع المدني ليتضح بعد ذلك أنه ممثل النهضة.

 

وفي رده عليه، أكد برهان بسيس انه لا يجب الاستهانة بمطالب الأغلبية في منطقة الجم بعيدا عن منطق ، متوجها بالقول للعماري : “نحب نطمنك الخمارات باش تبقى محلولة في كامل تراب تونس”

برهان بسيس للطفي العماري:" نحب نطمّنك الخمّارات بش تبقى محلولة في كل تراب تونس "!!

Dikirim oleh ‎رصد التونسية‎ pada 5 April 2017