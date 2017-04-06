تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو للقيادي في حزب نداء تونس، برهان بسيس، يؤكد فيه بأن الخمارات ستبقى موجودة على كافة التراب التونسي.

وبحسب الفيبديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد طمئن القيادي في حزب نداء تونس برهان بسيس الاعلامي لطفي العماري حول نقاط بيع المشروبات الكحولية التي ستبقي دائما مفتوحة و ذلك على اثر انتقاد الأخير لرضوخ الدولة لمطالب الأهالي في منطقة “الجم” وقيامها بإغلاق نقطة لبيع الخمور ، معتبرا ذلك مسا من هيبة الدولة.

وقال لطفي العماري خلال مداخلته في برنامج “كلام الناس” على قناة “الحوار التونسي” أن من قاد حملة إغلاق نقطة بيع الخمر في “الجم” قدّم نفسه على أنه ممثل للمجتمع المدني ليتضح بعد ذلك أنه ممثل النهضة.

وفي رده عليه، أكد برهان بسيس انه لا يجب الاستهانة بمطالب الأغلبية في منطقة الجم بعيدا عن منطق الايدولوجيا، متوجها بالقول للعماري : “نحب نطمنك الخمارات باش تبقى محلولة في كامل تراب تونس”