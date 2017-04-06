تعرضت الإعلامية المصرية ريهام سعيد للضرب خلال تصوير أحد تحقيقات برنامجها “صبايا الخير” على شاشة فضائية “النهار” المصرية، بعد أن اعتدى عليها أن الأهالي بسبب اعتراضه على التصوير.

ونشرت صفحة البرنامج الرسمية على موقع “فايسبوك” مقطع فيديو يرصد الواقعة، منذ دخول سعيد أحد المباني الى حين ملاحقتها من الرجل الذي ضربها.

وقالت سعيد: “أنا ريهام سعيد اتهان واتشتم واضرب واتهاجم على لفيسبوك، أنا لازم أتعاقب طول عمري وافضل مقهورة طول حياتي لمجرد إني عملت برنامج فنجح، هفضل أتعاقب يعني”.

وأكدت أنها لن تحرر محضراً لدى الشرطة ضد الرجل قائلة: “علشان أنا أرجل منك”.