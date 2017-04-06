أمرت النيابة العامة المصرية بضبط طفل هارب حاول اغتصاب زميلته في المدرسة بمحافظة الدقهلية شمال مصر.

وطلبت النيابة من أجهزة الأمن سرعة ضبط وإحضار الطفل وهو تلميذ بالصف السادس الابتدائي يبلغ من العمر 11 عاماً لاتهامه بمحاولة اغتصاب زميلته الطالبة بالصف الثاني الابتدائي داخل دورة مياه المدرسة، كما قررت إحالة الطفلة للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها. وفق ما نشر موقع “العربية نت”.

وقال المعلمون في التحقيقات إنهم سمعوا صرخات قادمة من دورة مياه الطالبات، وفوجئوا بالتلميذ يحاول الاعتداء على زميلته، فاقتادوه إلى مكتب مدير المدرسة الذي استدعى والده، وقام الوالد بالفرار من المدرسة مصطحباً ابنه قبل أن يأتي ولي أمر التلميذة وخشية وصول الشرطة للقبض عليه.

وكانت المحافظة ذاتها شهدت قبل أيام جريمة بشعة هزت مصر، حيث اغتصب عاطل يبلغ من العمر 36 عاماً رضيعة عمرها 18 شهراً، وألقت قوات الأمن القبض عليه، وأحيل لمحاكمة عاجلة، حيث عقدت أول جلسة له الثلاثاء، وقضت المحكمة بتأجيل الجلسة إلى 2 أيار/مايو القادم للنطق بالحكم.