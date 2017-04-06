حقق “جوني ورد” شاب يبلغ من العمر “33” عاما حلمه بالسفر حول العالم، مع ثروة وصلت إلى أكثر من مليون ونصف المليون دولار، حسب موقع إنسايدر.

وبدأت قصة ورد كما يقول موقع ” إنسايدر” بمدونة سفر أطلقها على شبكة الإنترنت تحت عنوان خطوة إلى الأمام “OneStep4Ward” كمسافر مفلس يحمل حقيبة ظهر فقط.

لكن سرعان ما تحولت المدونة إلى شركة تسويقية عبر الإنترنت، والتي كان بمقدور ورد أن يديرها من أي مكان في العالم.

وقد مول ورد رحلاته في البداية من خلال وظيفة تعليم اللغة الإنكليزية في تايلند، وأمضى عامين وهو يتجول بمصروف تراوح بين 10 و15 دولارا في اليوم.

وبدأ ورد بالتدوين ونشر الإعلانات عبر مدونته، ففي البداية حصل 85 دولارا ثمنا للإعلانات. لكن الأمر تغير خلال ستة أشهر، حيث ربح أكثر من 500 دولار، ليصل بعد فترة إلى حوالي 7000 دولار شهريا.