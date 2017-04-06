منحت جامعة “سينسيناتي” بولاية أوهايو الأمريكية الخريجة العُمانية رحمة بنت خليفة بن سالم الريامية جائزة أفضل خريجة للعام الأكاديمي 2016/ 2017 لتكون بذلك أوَّل من يحصل على هذه الجائزة من منطقة الشرق الأوسط منذ إنشائها، وذلك خلال الحفل السنوي لتكريم أفضل 100خريج وخريجة على مستوى الجامعة، والتي بلغ عدد خريجيها هذا العام نحو 64 ألف خريج وخريجة.

وتمنح الجائزة لهؤلاء الطلبة نظير إنجازاتهم الأكاديمية، وما يظهرونه من تفاعل ومهارات قيادية خلال نشاطهم في المنظمات والجمعيات الطلابية والمجتمعية، داخل الجامعة وخارجها.

وكانت رحمة الريامية كانت قد أنهت مرحلتها الجامعية الأولى (البكالوريوس) بجامعة سينسيناتي في العام الأكاديمي 2015/2016، لتمنحها الجامعة بعدها نظير تفوقها الأكاديمي منحة دراسية لمُتابعة برنامج الماجستير في الهندسة البيئية، إلى جانب دراسة تخصصين فرعين في علوم الكيمياء والرياضيات، وهي على مشارف التخرج هذا العام.

كما اختيرت الريامية سفيرة دولية لطلبة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجامعة “سينسيناتي” لـ 4 سنوات أكاديمية متتالية، وكانت رئيسة لجمعية الطلبة العمانيين خلال السنة الأكاديمية 2014/2015، في حين تشغل حاليا منصب نائب الرئيس.