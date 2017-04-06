عبرت سلطنة عُمان عن إدانتها للمجزرة التي تعرضت لها مدينة خان شيخون بإدلب السورية، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 مدني و إصابة 400 غالبيتهم من الأطفال نتيجة استنشاقهم الغازات السامة بفعل هجوم كيماوي نفذته طائرات تابعة للنظام السوري.

وعلى الرغم من مرور ثلاثة أيام على وقوع المجزرة، جاءت إدانة السلطنة للمجزرة على شكل تغريدة عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، قالت فيها: “#السلطنة تدين بشدة الهجوم الكيماوي على #خان_شيخون في #سوريا،وتعتبره عملا ارهابيا ضد المدنيين الابرياء الذين لا ذنب لهم في الصراع الدائر هناك”.

#السلطنة تدين بشدة الهجوم الكيماوي على #خان_شيخون في #سوريا،وتعتبره عملا ارهابيا ضد المدنيين الابرياء الذين لا ذنب لهم في الصراع الدائر هناك — وزارة الخارجية (@MofaOman) April 6, 2017

ولم تحمل وزرارة الخارجية في تغريدتها المسؤولية لأي طرف من أطراف الصراع السوري،وهو ما يتسق مع موقف مسقط الملتزم بنوع من الحياد يبقي على خطوط اتصال بكل فرقاء الأزمة السورية.

ووفقا لما صرحت به سلطنة عمان سايقا، فإن موقفها هذا من الأزمة نابع من رغبتها في المساعدة في إيجاد تسوية سياسية للصراع السوري الذي دخل عامه السادس.