شنَّ الباحث الاقتصادي والسياسي الكويتي، إبراهيم أبو أحمد، هجوما عنيفا على أنظمة الحكم العسكرية في البلاد العربية، وخاصة النظام الجزائري، مؤكدا على أن العسكر يحملون الخراب والدمار في جيناتهم، على حد وصفه.

 

وقال أبو أحمد” في مجموعة من الردود على الإعلامي الفلسطيني عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اينما ذهب العسكر الى بلد الا ودمروه، .. العسكر يحملون الخراب والدمار في جيناتهم”.

 

وأضاف في رد آخر ضاربا المثل بالجزائر قائلا: ” الجزائر بلد جمهوري وحاكمها لايعي من الدنيا شيء حتى اصبحت انتخابات الجزائر اضحوكه وسخريه في ”.

 

وأردف قائلا: ” الجزائر العظيمه مقدر لها استرتيجيا ان تكون اعظم من اقتصاديا بامكانياتها الاستراتيجيه اين موقع الجزائر اقتصاديا الان في ظل حكم المجلس العسكري”.