شنَّ الباحث الاقتصادي والسياسي الكويتي، إبراهيم أبو أحمد، هجوما عنيفا على أنظمة الحكم العسكرية في البلاد العربية، وخاصة النظام الجزائري، مؤكدا على أن العسكر يحملون الخراب والدمار في جيناتهم، على حد وصفه.
وقال أبو أحمد” في مجموعة من الردود على الإعلامي الفلسطيني جمال ريان عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اينما ذهب العسكر الى بلد الا ودمروه، مصر العراق سوريا الجزائر ليبيا اليمن.. العسكر يحملون الخراب والدمار في جيناتهم”.
@jamalrayyan اينما ذهب العسكرالى بلد الاودمروه
مصر العراق سوريا الجزائر ليبيا اليمن
العسكريحملون الخراب والدمار في جيناتهم
— ibrahimaboahmed (@ibrahimaboahme2) April 6, 2017
وأضاف في رد آخر ضاربا المثل بالجزائر قائلا: ” الجزائر بلد جمهوري وحاكمها لايعي من الدنيا شيء حتى اصبحت انتخابات الجزائر اضحوكه وسخريه في الاعلام العالمي”.
@jamalrayyan الجزائربلد جمهوري وحاكمها لايعي من الدنيا شي حتى اصبحت انتخابات الجزائراضحوكه وسخريه في الاعلام العالمي
— ibrahimaboahmed (@ibrahimaboahme2) April 6, 2017
وأردف قائلا: ” الجزائر العظيمه مقدر لها استرتيجيا ان تكون اعظم من فرنسا اقتصاديا بامكانياتها الاستراتيجيه اين موقع الجزائر اقتصاديا الان في ظل حكم المجلس العسكري”.
@jamalrayyan الجزائرالعظيمه مقدرلهااسترتيجياان تكوناعظم من فرنسااقتصاديا بامكانياتهاالاستراتيجيه
اين موقع الجزائراقتصادياالان
في ظل حكم المجلس العسكري
— ibrahimaboahmed (@ibrahimaboahme2) April 6, 2017
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