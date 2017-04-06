شن الجيش الأمريكي هجوما صاروخيا استهدف عددا من المواقع في سوريا، وذلك في خطوة تأتي ردا على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في بلدة خان شيخون.

وقال الجيش الأمريكي إنه وبناء على أمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلقت السفن الحربية الأمريكية 50 صاروخا من طراز توماهوك ضد عدد من الأهداف التابعة للحكومة السورية.

ويذكر أن هذه الأنباء تأتي بعد تصريحات لترامب، الخميس، وتأكيده بالقول: “يجب أن يحدث شيء ما” مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد الهجوم الكيماوي في خان شيخون بمحافظة إدلب السورية، بينما أعلن البيت الأبيض أن ترامب لن يكشف عن خياراته العسكرية قبل اتخاذ قراره.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في كلمة لاحقة بعد الضربة العسكرية على سوريا فجر الجمعة، إنه “أمر باستهداف القاعدة ( #الشعيرات قرب #حمص ) التي انطلق منها الهجوم الكيمياوي على #خان_شيخون في #محافظة_إدلب.

وأعلن أن “الأسد استخدم #غاز_الأعصاب لقتل أكبر عدد من المدنيين”، وأن “أميركا انتصرت للعدالة” بهذه الضربة.

ودعا الرئيس الأميركي “الدول المتحضرة للسعي لإنهاء المذبحة وإراقة الدم في سوريا”.

وأوضح #ترمب أنه “من مصلحة الأمن القومي لأميركا منع انتشار واستخدام الأسلحة الكيمياوية”.

وشدد على أن “محاولات كثيرة لتغيير سلوك الأسد فشلت”، وأنه “يجب ألا يكون هناك جدل حول استخدام سوريا لأسلحة كيمياوية محظورة”.

، وذلك في خطوة تأتي ردا على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في بلدة خان شيخون.

وقال الجيش الأمريكي إنه وبناء على أمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلقت السفن الحربية الأمريكية 50 صاروخا من طراز توماهوك ضد عدد من الأهداف التابعة للحكومة السورية.

ويذكر أن هذه الأنباء تأتي بعد تصريحات لترامب، الخميس، وتأكيده بالقول: “يجب أن يحدث شيء ما” مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد الهجوم الكيماوي في خان شيخون بمحافظة إدلب السورية، بينما أعلن البيت الأبيض أن ترامب لن يكشف عن خياراته العسكرية قبل اتخاذ قراره.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كلمة لاحقة بعد الضربة العسكرية على سوريا فجر الجمعة، إنه “أمر باستهداف القاعدة ( #الشعيرات قرب #حمص ) التي انطلق منها الهجوم الكيمياوي على #خان_شيخون في #محافظة_إدلب.

وأعلن أن “الأسد استخدم #غاز_الأعصاب لقتل أكبر عدد من المدنيين”، وأن “أميركا انتصرت للعدالة” بهذه الضربة.

ودعا الرئيس الأميركي “الدول المتحضرة للسعي لإنهاء المذبحة وإراقة الدم في سوريا”.

وأوضح #ترمب أنه “من مصلحة الأمن القومي لأميركا منع انتشار واستخدام الأسلحة الكيمياوية”.

وشدد على أن “محاولات كثيرة لتغيير سلوك الأسد فشلت”، وأنه “يجب ألا يكون هناك جدل حول استخدام سوريا لأسلحة كيمياوية محظورة”.