صنف مركز اماراتي ثلاث جامعات ومعاهد أبحاث في “إسرائيل” ضمن الأفضل في العالم. وفق ما ذكرت صحيفة ” جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن مركز التصنيف العالمي للجامعات العالمية ومقره أبو ظبي صنّف معهد “تخنيون” التكنولوجي في حيفا ضمن الأول عالميا في مجال هندسة الطيران.

جاء ذلك بعدما نشر المركز تصنيف لأفضل الجامعات ومعاهد الأبحاث في 227 موضوعا بمجالات العلوم والعلوم الإنسانية، بحسب الوكالة.

وفي القائمة التي أعدها المركز الإماراتي وأحرزت جامعة “تل أبيب” المركز الأول في أفضل 10 أبحاث متعلقة بالفيزياء (السوائل والبلازما).

وضع المركز الإماراتي الجامعة العبرية في القدس في المرتبة الرابعة في أبحاث مجال المنطق.

وعلق مدير مركز التصنيف العالمي للجامعات الدكتور نديم محاسن على فوز جامعات إسرائيلية في التصنيف: “إن تلك الجامعات حققت نتائج إيجابية، إلا أن عليها الاستثمار أكثر في الأبحاث حتى تصل إلى مزيدٍ من التنافس العالمي”.

وأحرزت الجامعة العبرية المرتبة الـ 26 على مستوى العالم والمرتبة الخامسة ضمن أفضل جامعة في قارة آسيا، خلال العام الماضي