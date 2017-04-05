كشفت صحيفة “الصريح” التونسية نقلا عن مصادر موثوقة ، أن صهر الرئيس المخلوع، صخر الماطري، عبّر عن استعداده للعودة إلى تونس بضمانات منها محاكمة عادلة من أجل تقديم كل الحقائق والكشف عن ملفاته.

وبحسب ذات المصادر فإن هناك مفاوضات قائمة بينه وبين هيئة الحقيقة والكرامة حول ملف المصالحة الخاص به.

وبيّنت الصحيفة أن صهر المخلوع قد وعد بتقديم اعتذاراته للتونسيين والكشف عن ملفاته.

وصخر الماطري الذي كان يتم الإعداد له ليكون رئيسا لتونس، هو زوج ابنتة بن علي الكبري -نسرين- من زوجته الثانية ليلى الطرابلسي، التي كانت وراء مخطط صعوده، وإعداده للجلوس علي كرسي الحكم مستقبلاً.

وكان موقع “ويكيليكس” قد كشف في إحدي وثائقه المسربة ارتباط صخر الماطري في الأشهر الأخيرة بمجموعة دبلوماسيين بارزين.

ونشر الموقع تفاصيل لقاء جمع بينه وبين السفير الأمريكي روبير جوديك في 17 حزيران/يونيو 2007، حيث دعا الماطري وزوجته نسرين، السفير الأمريكي وزوجته للعشاء في قصره، ليناقشه في عدة موضوعات بدا من خلالها تطلعه الفعلي للسلطة ومحاولة كسب ود الأمريكان.

ففي اللقاء، أثني الماطري علي الرئيس أوباما وسياساته الجديدة، وقال إن غزو العراق من قبل الولايات المتحدة مثل خطأ جسيماً وهو ما ساعد علي تقوية إيران وإشاعة الكراهية ضد الولايات المتحدة في العالم العربي. ودفع الي حل الدولتين في النزاع العربي الإسرائيلي.

مشيرا إلي أنه سيكون سعيدا لمدّ يد المساعدة لمطاعم “ماكدونالد” لدخول تونس مقترحا أن تكون البداية بمينائه الخاص بحلق الوادي.