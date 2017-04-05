أصبح معرفة من يراقبنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يشغل بالنا، ويبدو أن بعض التحديثات الجديدة التي أضافها فيس بوك سمحت أخيرا بمعرفة ذلك.



لم يوفر فيس بوك نفس الوظيفة التي يوفرها موقع “لينكد إن” لمستخدميه بالكشف عن هوية من اطلع على صفحاتهم الشخصية، حيث يؤكد دائما على إخفاء هذه البيانات، ومع ذلك أضاف الموقع ميزة جديدة قد تعطيك لمحة عن الأشخاص الذين يتابعون الصفحة باستمرار.



وطرح فيس بوك مؤخرا ميزة “Stories” لجميع مستخدمي الهواتف المحمولة على غرار تطبيق إنستجرام، وهي عبارة عن قصص صغيرة تحتوي على صور وفيديوهات تختفي بعد 24 ساعة، ويمكنك أن ترى عددا من شاهد قصصك وهويتهم.