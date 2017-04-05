في مزاد علني ‏أقيم في مهرجان لمربي الماعز الحجازي بمكة المكرمة، بيع «تيس» و«جفرة» بمبلغ 365 ألف ريال (100 ألف دولار أمريكي تقريبا).

ووفقا لـ مقطع فيديو، تناقله مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما نشر موقع “الخليج الجديد”, وصل سعر التيس الذي يدعى «شوك البرشومي ولد العنب»، إلى 180 ألف ريال، فيما بلغ سعر الجفرة وتدعى «مطرة بنت الهيل» مبلغ 185 ألف ريال.

يأتي ذلك بعد يوم واحد، من تداول مقطع فيديو آخر لبيع ديك بمبلغ 10 آلاف ريال في مزاد علني في الجموم بمكة المكرمة أيضًا.

واحتدم جدل حول المزاد، الذي أقيم في الجموم في مكة المكرمة، والمبلغ الذي بيع به الحيوانات والطيور بين المتابعين، إذ انتقد عدد منهم الأسعار المُبالغ فيها، واصفين مَنْ يشتريهم بأنهم أشخاص غير مسؤولين، فيما دافع آخرون بالقول إن هناك طيورًا وأغنامًا وغيرهما تصل أسعارها إلى أكثر من ذلك.