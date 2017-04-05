شنَّ الأكاديمي الإماراتي المعارض، الدكتور سالم المنهالي هجوما عنيفا على الداعية الإماراتي الأردني الأصل وسيم يوسف، وذلك على إثر اتهام الاخير للدعاة بالمسؤولية عن مجزرة خان شيخون، واصفا إياه بأنه يحاول تبرئة المجرم لإرضاء أسياده “أمن الدولة وأبناء زايد”.

وقال “المنهالي” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” المتجنس #وسيم_يوسف منذ مجزرة #خان_شيخون وهو يحاول بكل قوة تبرئة المجرم الحقيقي لإرضاء أسياده في أمن الدولة و #عيال_زايد .. سحقاً له ولهم”.

المتجنس #وسيم_يوسف منذ مجزرة #خان_شيخون وهو يحاول بكل قوة تبرئة المجرم الحقيقي لإرضاء أسياده في أمن الدولة و #عيال_زايد .. سحقاً له ولهم pic.twitter.com/eAynL2tb48 — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) April 5, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى منقدا عقد وسيم يوسف مقارنات دائمة بإسرائيل:” يا أخي تراهم يحبون #اسرائيل، ودائماً يقارنونا بيها، ومن ثم يأتي #وسيم_يوسف ليسخف الحديث الطائفي، ويضيف عليه “بهارات” #عيال_زايد”.