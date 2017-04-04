ألقت سلطات الأمن الأردنية، الثلاثاء، القبض على عامل وافد قتل سيدة أربعينية داخل منزلها في عمان ثم أشعل النار فيه لإخفاء جريمته.

وذكرت إدارة العلاقات العامة في دائرة البحث الجنائي، أنه “قبل يومين تلقى الأمن بلاغًا بوجود حريق في أحد المنازل في منطقة ضاحية الرشيد، وتم العثور داخله على جثة ربة المنزل، وتبين وجود علامات ضرب وخنق على جسدها”.

وأضافت أنه “بالتحقيق تم الاشتباه بعامل وافد يعمل في مهنة طلاء المنازل وسبق أن قام بطلاء منزل المغدورة، وبعد رصد تحركاته ومتابعته تم إلقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه”.

وتابعت أنه “بالتحقيق مع المشتبه به اعترف أنه في يوم الجريمة دخل إلى المنزل وأقدم على ضرب المغدورة وخنقها وإشعال النار بالمنزل لإخفاء جريمته وغادر المكان بعد أن أخذ هاتفها ومفتاح المنزل وألقاهما في إحدى محطات التنقية”.

وأشارت إلى أنه “جرى تحويل القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى”.

وشغلت هذه الجريمة الأردنيين خلال اليومين الماضيين، خصوصًا مع بقاء هوية الجاني مجهولة حتى صباح اليوم الثلاثاء.