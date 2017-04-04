بترت أذُن شخص بعد شجار اندلع بين ثلاثة زبائن كانوا في حفل جنس جماعي مع فتيات يمارسن الدعارة داخل عمارة سكنية في إحدى بلدات مدينة “تارودانت” المغربية.

وتطور الأمر بين الأشخاص الثلاثة إلى عراك باستعمال الأسلحة البيضاء، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة على مستوى إحدى أذنيه.

وداهمت فرقة أمنية المنزل وتمكنت من اعتقال أربع فتيات وهن في حالة سُكر، وبرفقتهنّ الشخص المُصاب.بحسب موقع “اليوم 24” المغربيّ

وتمكنت السلطات من تحديد هوية شخصين آخرين تمكنا من الهروب، وجرى إصدار مذكرة بحث بشأنهما.