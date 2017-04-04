أبدى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن “صدمته” من صور القتلى والمصابين جراء الهجوم الذي وقع الثلاثاء في خان شيخون بمحافظة إدلب شمال سوريا قائلاً إنها يجب أن “تهز مشاعر كل إنسان”.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة مراسم إحياء ذكرى الرئيس الإسرائيلي الراحل حاييم هرتسوغ قال نتنياهو: “إسرائيل تدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية عامة، وبشكل خاص ضد المدنيين الأبرياء”.
ودعا المجتمع الدولي إلى استكمال وعده منذ عام 2013 بإخراج الأسلحة الكيميائية من سوريا.
وأكد نتنياهو على أن إسرائيل “ستدافع عن نفسها بقوة ضد أي عدو كان وسوف ترد على كافة التهديدات”، معزياً ذلك لما وصفها “بالحرب الشرسة الدائرة في سوريا والتوتر الذي يحدث بين الفينة والأخرى على الحدود الشمالية عند الجولان”.
ووردت أنباء اليوم عن تعرض خان شيخون جنوب إدلب لصواريخ محملة بغازات كيميائية سامة تتشابه أعراضها مع أعراض “غاز السارين”، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين، وبينما نفت روسيا وسوريا صحة ما تردد عن قيامهما باستخدام أسلحة كيميائية تحوي مواد سامة في خان شيخون في إدلب، توجه قوى المعارضة أصابع الاتهام لدمشق، من دون أن يصدر حتى الآن أي تعليق أممي بهذا الشأن.
3 تعليقات علي “نتنياهو مصدوم من مجزرة خان شيخون وحكام العرب “ناديت ما استطعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي””
الشيطان هو نتنياهو و نتنياهو هو الشيطان فلا داعي للمزايدة.أما الجحش الأسد فهو عبيد عندهم.كلم متؤامرين على المسلمين بدون إستثناء.
قطر الدولة العربية التي أدانت الهجوم الكيماوي الذي نقذه الكلب الحقير بشار أسد. لذلك شكرا قطر التي لم تتوقف يوما عن دعم قضايا العرب العادلة.
بالنسبة لباقي الدول العربية كلها بلا استثناء تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه على شرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم حكومات وشعوب, والله نتانياهو واليهود أشرف منكم بمليون مرة.
نتانياهو وخزه انتماؤه البشري…لكن الدواب والبغال الحكام العرب لاضمير ولا احساس ولا شعور..لأنهم بغال ابناء البغال …