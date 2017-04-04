سخر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السعودي، سامي العثمان، موضحا أن استقبل وزير الثقافة الإيراني ، في سياق التعاون في مكافحة ، معلقا على الامر بأن “شر البلية ما يضحك”.

 

وقال “العثمان” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شر البلية مايضحك تقول انها استقبلت وزير ثقافة الارهابيين ملالي في سياق التعاون في مكافحة الإرهاب في !عجبي!!”.

 

وكان رئيس الوزراء الجزائري قج استقبل وزير الثقافة الإيراني يوم الأربعاء الماضي، الذي وصل للجزائر في زيارة عمل وفق ما أعلنته رئاسة الوزراء.

 

وبحسب البيان فقد تطرق اللقاء إلى “التعاون الثقافي بين البلدين و سبل تعزيزه من خلال توقيع اتفاقية تعاون في مجال بين المركز الوطني للسينما والسمعي البصري ومؤسسة “الفرابي” للسينما الإيرانية و كذا مضاعفة اللقاءات الثقافية التي ينظمها البلدان”.

 

وأضاف البيان أن اللقاء الذي جرى بحضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قد سمح بالتطرق إلى “العلاقات الثنائية التي تتميز بمستوى جيد”