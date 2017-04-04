سخر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السعودي، سامي العثمان، موضحا أن النظام الجزائري استقبل وزير الثقافة الإيراني رضا أمير صالحي، في سياق التعاون في مكافحة الإرهاب، معلقا على الامر بأن “شر البلية ما يضحك”.

وقال “العثمان” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شر البلية مايضحك الجزائر تقول انها استقبلت وزير ثقافة الارهابيين ملالي ايران في سياق التعاون في مكافحة الإرهاب في الشرق الاوسط !عجبي!!”.

#شر البلية مايضحك الجزائر تقول انها استقبلت وزير ثقافة الارهابيين ملالي ايران في سياق التعاون في مكافحة الاٍرهاب في الشرق الاوسط !عجبي !! — سامي العثمان (@samialothman_) April 4, 2017

وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال قج استقبل وزير الثقافة الإيراني يوم الأربعاء الماضي، الذي وصل للجزائر في زيارة عمل وفق ما أعلنته رئاسة الوزراء.

وبحسب البيان فقد تطرق اللقاء إلى “التعاون الثقافي بين البلدين و سبل تعزيزه من خلال توقيع اتفاقية تعاون في مجال السينما بين المركز الوطني للسينما والسمعي البصري ومؤسسة “الفرابي” للسينما الإيرانية و كذا مضاعفة اللقاءات الثقافية التي ينظمها البلدان”.

وأضاف البيان أن اللقاء الذي جرى بحضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قد سمح بالتطرق إلى “العلاقات الثنائية التي تتميز بمستوى جيد”