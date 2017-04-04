شن الكاتب السعودي، عبد الرحمن سعود البلي، هجوما عنيفا على كل من من خذل السوريين، مؤكدا بأن من تم قصفهم في خان شيخون في إدلب السورية بغاز السارين السام، ليسوا إرهابيين، وإنما اطفال لا حول لهم ولا قوة.

وقال “البلي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لعنات الله تترى على كل من خذل السوريين .”

لعنات الله تترى على كل من خذل السوريين .#خان_شيخون

pic.twitter.com/jiat6b1SEH — عبدالرحمن سعود البلي (@AbduIrahmanSaud) April 4, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مستنكرا ما جرى للأطفال السوريين: “هؤلاء هم الدواعش الذين يهددون النظام السوري ، هؤلاء من أتت من أجلهم روسيا وإيران وحزب الشيطان ، هؤلاء هم الإرهابيين”.

هؤلاء هم الدواعش الذين يهددون النظام السوري ، هؤلاء من أتت من أجلهم روسيا وإيران وحزب الشيطان ، هؤلاء هم الإرهابيين . #خان_شيخون pic.twitter.com/OaHocwD9lS — عبدالرحمن سعود البلي (@AbduIrahmanSaud) April 4, 2017

وكانت طائرات تابعة لنظام الأسد قد قصفت مدينة خان شيخون الخاضعة لقوات المعارضة بالأسلحة الكيماوية، أسفر عن مقتل أكثر 100 مدني وعشرات المصابين حتى الآن.