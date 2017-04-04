أعلنت الإعلامية المغربية، مقدمة برنامج “ET بالعربي”، مريم سعيد، انفصالها خطيبها الأمريكي مغربي الأصل كريم ظريف، قبل يومين فقط من حفل زفافهما، الذي كان من المقرر إقامته في دبي.

وأرسلت مريم رسالة للمدعوين الإثنين، قالت فيها، إنها أجلت زفافها الذي كان مفترضا إقامته في 7 من أبريل الجاري، بسبب وعكة صحية مفاجئة بوالدها.

وبعد ساعات وضع كريم ظريف رسالة عبر تطبيق “سناب شات” يعلن فيها إلغاء حفل الزفاف نهائيا قائلا: “ندمت؟ لا لم أندم على إعلان أننى ألغيت الزفاف وكل مراسم الزواج، عكس ما تم نشره فإنه لا علاقة له بصحة الأسرة بل هي قضية “أخلاق”.

وتابع ظريف:” أتطلع إن شاء الله للفصل الأفضل والأنظف من حياتي”.

كما أعلنت مريم سعيد عن إلغاء حفل زفافها دون أن تشرح تفاصيل، واكتفت قائلة: “الحمد الله على فضله ورحمته أعلن إلغاء مشروع الزواج بشكل نهائي وفسخ الخطوبة رسميا.. الحمد لله على قضائه وقدره وعلى قدر نياتكم ترزقون”.