أظهرت لقطات “مرعبة”، لحظة وقوع حادث سير لحافلة مليئة بالرّكاب، فقد سائقها السيطرة عليها على أحد شوارع مدينة “شنت شن” في مقاطعة “قوانغ دونغ” الصينية.

وتسبب انزلاق الحافلة على الطريق بفعل الأمطار، في عدم تمكن السائق من السيطرة عليها، ما أدى لانحرافها على الشارع واصطدامها بجزيرة في منتصف الشّارع، لتقذف قوة الإصطدام براكبين كانا يجلسان الى جانب السائق.

وتظهر لقطات من زاوية علوية، كيف أدى الإصطدام الى جعل الركاب كما لو انهم عائمين مثل روّاد فضاء، ما تسبب بحالة من الذعر والهلع الشديدين في صفوف الرّكاب الذي لم يتبيّن عددهم.

ولا توجد أي معلومات حتى الآن عن حالة الراكبيْن الذين قُذِفا من نافذة الحافلة، أو حالة بقية الركاب الذين كانوا على متنها.