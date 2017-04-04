أثار مقطع فيديو تداوله ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” لمذيع جزائري يشيد بالمغرب وصناعتها، ويؤكد تفوقها على بلاده، حالة من الجدل بين الناشطين، كشفتها التعليقات المرفقة بالفيديو على موقع “اليوتيوب”.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام الإعلامي الجزائري بعمل مقارنة شاملة بين صناعة السيارات في بلاده وبين المغرب، منقدا أسلوب تعامل حكومته لإصلاح الاقتصاد، مشيرا إلى ان الحكومة الجزائرية تحاول إصلاح الاقتصاد بالنفخ، على حد قوله.

وقال المذيع موجها حديثه للمشاهدين، “نحن في بلد في إفريقيا وفي بلد عظيم مثل الجزائر بخيراته وثرواته في 2017 ما حبيناش نجيب لكم مقارنة مع دولة مثل كندا أو روسيا أو الاتحاد الاوروبي”، مضيفا “جبت مقارنة لمصنع لتركيب السيارات مع دولة في إفريقيا ودولة جارة وفي نفس الوضعية”، موضحا ان الجزائر لديها من الثروات ليست موجودة لديها”، متابعا “هذا في طنجة في المغرب”.

وأضاف مشيرا لفضيحة صناعة السيارت التي شهدها مصنع “هونداي” في الجزائر، مشيرا إلى أنها مثلت فضيحة العام 2017.

وأثار الفيديو المتداول الجدل بين مجموعة من الجزائريين والمغاربة الذين انهالوا بالتعليقات على الفيديو، حيث قال “مستر ريد”:” المغرب ما عندو والو انت حمار يا إعلامي انت عار المغرب يغذي اروبا بالمنتجات الفلاحية المغرب يغذي العالم بالمنتجات البحرية المغرب في المراكز الأولى في المنتجات التجميلية الطبيعية المغرب من الدول المصنعة لقطع غيار الهواتف الذكية الخ الخ”.

وعلق “حفيد طارق بن زياد” قائلا: ” ياصديقي المغرب عنده كل شيئ عنده الفلاحة الصناعة السياحة البنية التحتية.والاهم عنده ملك عبقري وشعب مجتهد.اما الجزائر اضحوكة العالم.فقد علمت هذه الحقيقة متاخرا جدا”.

من جانبه رد “المغرب بلا زواق” قائلا: ” مخرب اضحوكه العالم ملك مخنث بلاد محتله من اسبانيا دوله دعاره شواذ العالم حتي طارق بن زياد جزائري نسبتوه لكم”.

وعلق آخر قائلا: ” العيب ليس فيكم ايها الشعب الجزائري ! عندما كان يخطط جيرانكم في المجال الاقتصادي كان حكامكم يخططون و يتفنون في نهب اموال المحروقات و يشترون السلم الاجتماعي باستراد حتى الثوم و الخبز و الحليب من الخارج و توهيمكم بانكم شعب النيف ! اتدرون ماذا يوجد بداخل النيف !? نعم هذا هو ! فذاك هو اقتصادكم للاسف”.

وانتقد آخر أسلوب المذيع قائلا: ” هل هذا صحفي أم مهرج ؟؟؟”.