كشفت صحيفة فاينانشال تايمز الأميركية أنه “يصعب تصديق” أن قيمة شركة أرامكو السعودية تصل إلى تريليوني دولار، وهو الرقم الذي تعتمده الجهات الرسمية السعودية.

وقالت الصحيفة التي أجرت بحثا معمقا عن الشركة إن قيمة أرامكو الحقيقية تتراوح بين ” 881 بليون إلى 1.1 تريليون دولار”.

وكانت مصادر رسمية سعودية قد أشارت في وقت سابق إلى أن قيمة أرامكو بلغت نحو ترليوني دولار أميركي، وهو ما أكده ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أيضا، وفق ما نشره موقع بلومبيرغ.

وخلص استطلاع أجراه بنك ” EFG Hermes ” الشهر الماضي إلى أن آراء مستثمرين ومديري صناديق مالية، تقدر أن قيمة أرامكو “تتراوح بين تريليون وتريليون ونصف التريليون دولار عند فتح المجال لبيع أسهمها للعموم”.

وقدر 39 في المئة من المشاركين بالاستطلاع أن قيمة “سوق أرامكو تتراوح بين تريليون وتريليون ونصف التريليون دولار، في حين قدر 36 في المئة منهم القيمة بأقل من تريليون دولار”.

وتوقع حوالي ربع المشاركين الذين فاق عددهم 500 مستثمر ومدير صندوق أن تفوق ” قيمة أرامكو تريليون ونصف التريليون دولار”.

وتضمنت رؤية السعودية لسنة 2030 إدخال بعض التغييرات على شركة النفط الوطنية المعروفة اختصار بـ “أرامكو”.

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في شرحه للخطوط العريضة لرؤية السعودية 2030 ” نريد أن نحول أرامكو من شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في أنحاء العالم”.

وأعلنت المملكة أنها قررت بيع خمسة في المئة من الشركة العملاقة في أكبر عملية اكتتاب.