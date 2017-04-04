تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو يرصد لحظة إنسحاب وزير التنمية والاستثمار السابق، ورئيس حزب “آفاق تونس”، ياسين إبراهيم من برنامج “الوطنية مباشر” الذي يبث على القناة الوطنية الأولى.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد جاء إنسحاب “إبراهيم”، على اثر شجار بينه وبين مقدمة البرنامج بعد أن رفض ياسين الاجابة عن سؤال يتعلق بقضية فساد في وزارة التنمية والاستثمار التي كان يشرف عليها قائلا ” لا يمكنني الاجابة عن هذا السؤال أمام الرأي العام”.

ووفقا للفيديو فقد توجه إبراهيم للمذيعة قائلا: ” ماكش محكمة باش نجاوبك” (أنت مش محكمة عشان نجاوبك)، ثم غادر مرددا ” هذا اللّي هلك البلاد”.

وكانت مقدّمة برنامج ” الوطنية مباشر” استضافت معز الحاج منصور شقيق صاحب صحيفة “الثورة نيوز” الذي كان يودّ مواجهة ياسين إبراهيم بأسئلة تخص الفساد في وزارة التنمية والاستثمار.

يشار إلى أن معز الحاج منصور هو صهر المدير العام السابق لوزارة التنمية والاستثمار المتوفي عادل بن علي، أحد أبرز كوادر الدولة منذ زهاء الثلاثين عاما، والمهندس للاتفاقيات التي تبرمها الدولة التونسية ولها علاقة بالقروض الدولية .

وكانت رجاء الحاج منصور اتهمت ياسين ابراهيم بإيقاف زوجها المرحوم عادل بن علي، عن العمل بسبب نشره ملفات فساد حول مشروع تونس الرقمية.

من جانبه، ندّد حزب “افاق تونس” ببرنامج “الوطنية مباشر” على القناة الوطنية الأولى الذي إنسحب منه رئيسه ياسين ابراهيم.

وقال الحزب في بيان له “على اثر محاولة التهجم على آفاق تونس وخدع وتضليل المواطنين بالكذب والتزوير خلال برنامج “الوطنية مباشر” ليوم 03 أفريل 2017 على قناة الوطنية 1، نؤكد رفضنا المتجدد للمشاركة في برامج الإثارة و تمسكنا بحماية المرفق العام من جعله منبرا لأخصائي الثلب و التشهير و الذين سجن بعضهم لنفس الأفعال. إذ نذكر أن مؤسسة الإذاعة و التلفزة هي من يجب أن تعطي المثال فهي ملك لكل التونسيين و لهم الحق في إعلام يعطي المعلومة النزيهة و في عمل صحفي محترف يحترم أخلاقيات المهنة و المواطن”.

وأضاف البيان “آفاق تونس لن يتغاضى بعد الآن على هذه الأساليب الوضيعة وسيراسل رسميا المؤسسة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وسيتخذ كل الإجراءات اللازمة لردع هذه الممارسات.. كل المحاولات للمساس من آفاق تونس ستفشل”.