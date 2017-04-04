قال النائب في البرلمان المصري، علاء عبدالمنعم، إن الطريقة التي تسير فيها قضية تبعية جزيرتي تيران وصنافير بين مصر والسعودية تلقي الضوء على غرابة سير القضاء في البلاد، وكيف يمكن لمحكمة وقتية مستعجلة أن تبطل حكم أعلى محكمة قضائية في مصر؟

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة اون تي في، حيث قال: “ما حدث اليوم والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، كما قلت محكمة الأمور المستعجلة لا تقضي إلا في الأمور الوقتية، أما الغريب والعجيب أن تقضي ليس في الموضوع بل تقضي بأن الحكم البات النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا أصبح منعدما!”

وتابع قائلا: “والله العظيم ثلاثة، أنا بشوف علامة من علامات الساعة، يعني إزاي حكم محكمة وقتية، قضاء مستعجل يقضي بانعدام حكم المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى محكمة قضائية في مصر، احنا بنشوف حاجات غريبة جدا.”