علق وزير الخارجية سيرغي لافروف على مزحة نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، بأنه لا يرقص التانغو مع لافروف قائلا: “أمي أيضا منعتني من الرقص مع الصبيان”.

وأضاف لافروف أنه سمع بحديث من هذا القبيل جرى خلال اجتماع وزراء خارجية دول الناتو. وقال: “إذا كان الأمر كذلك وفعلا يشعر ريكس تيلرسون أنه لا يزال غير قادر على الرقص، فنحن على استعداد لمساعدته. هو شخص خبير ومتمرس وأنا واثق أنه سيتعلم بسرعة”.

وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو لا تزال تنتظر زيارة تيلرسون إلى روسيا، وفقا لما نقله موقع “روسيا اليوم”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد قال مازحا عن نظيره الروسي، خلال وجبة غذاء مع زملائه وزراء خارجية دول الناتو في 2نيسان/ أبريل الجاري في بروكسل، إنه لا يجوز للوزير الروسي رقص التانغو لأنه غير مسموح له بالرقص.