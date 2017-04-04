علق وزير الخارجية  سيرغي لافروف على مزحة نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، بأنه لا يرقص مع لافروف قائلا: “أمي أيضا منعتني من مع الصبيان”.

 

وأضاف لافروف أنه سمع بحديث من هذا القبيل جرى خلال اجتماع وزراء خارجية دول . وقال: “إذا كان الأمر كذلك وفعلا يشعر ريكس تيلرسون أنه لا يزال غير قادر على الرقص، فنحن على استعداد لمساعدته. هو شخص خبير ومتمرس وأنا واثق أنه سيتعلم بسرعة”.

 

وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو لا تزال تنتظر زيارة تيلرسون إلى ، وفقا لما نقله موقع “ اليوم”.

 

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد قال مازحا عن نظيره الروسي، خلال وجبة غذاء مع زملائه وزراء خارجية دول الناتو في 2نيسان/ أبريل الجاري في ، إنه لا يجوز للوزير الروسي رقص التانغو لأنه غير مسموح له بالرقص.