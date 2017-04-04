أكد رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة أن المصدر الأساسي لتغذية التطرف والإرهاب في منطقتنا، هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والقدس.

وأضاف في كلمة له بأعمال الدورة 136 للاتحاد البرلماني الدولي، أن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، هو مدخل التطرف، ولا سبيل لصد المتطرفين سوى بردع التطرف الأول في المنطقة.

وشاف الطراونة : وهو التطرف الإسرائيلي، والذي أيضا أخل بقيم العدالة والمساواة، فجعل الفلسطينيين دالة الظلم الدولي، عبر تغييب تطبيق قرارات الشرعية الدولية وازدواجية المعايير في التعامل مع اسرائيل وإرخاء الحبل لعدوانها وطغيانها ضد شعب أعزل