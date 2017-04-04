علق الممثل السوري مكسيم خليل على المجزرة التي حصلت في إدلب “خان شيخون” في سوريا، بكلمات مؤثرة.

وكتب مكسيم خليل تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي جاء فيها ” في سوريا.. تُقتل ملائكة الأرض بيد الشيطان.. وتُوقِّع عدالة السماء صكّ البراءة.. وتُشيد القُطعان بنزاهة المحاكمة.. ويبقى الضمير حبيس القضبان”، وانهالت التعليقات من قبل جمهوره على التعليق الذي دعوا بالرحمة لأرواح الأبرياء.

على صعيد آخر، يعرض للممثل مكسيم خليل برنامج “قعدة رجالة”، الذي يشارك في تقديمه مع كل من الممثل الأردني إياد نصار، والممثل المصري شريف سلامة، ويعرض على فضائية dmc.