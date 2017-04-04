نشرت مجلة فوربس تصنيفا أجراه موقع Pay Scale المتخصص في شؤون الوظائف والرواتب في الولايات المتحدة، يتعلق بالحياة الوظيفية المتوقعة لـ45 تخصصا شهيرا في درجة الماجستير.

ويعتمد تصنيف هذه الشهادات على نمو الراتب في الوظيفة منذ بدء العمل إلى منتصف الحياة المهنية لحملة هذه الشهادات. بالإضافة إلى عوامل شخصية من قبيل رضاهم عن وظائفهم والضغوطات النفسية التي تسببها تخصصاتهم.

وهذه أفضل 10 تخصصات للماجستير حسب الموقع:

1- هندسة البرمجيات

الراتب في بداية الوظيفة 84 ألف دولار.

الراتب في منتصف الوظيفة 118 ألف دولار.

النمو المتوقع: 12 في المئة.

2- العلاج بالعمل اليدوي Occupational Therapy

الراتب في بداية الوظيفة 64.200 ألف دولار.

الراتب في منتصف الوظيفة 81.300 ألف دولار.

النمو المتوقع: 17 في المئة.

3- معاون طبيب

الراتب في بداية الوظيفة 88.600 ألف دولار.

الراتب في منتصف الوظيفة 105.00 آلاف دولار.

النمو المتوقع: 17 في المئة.

4- علوم الحاسوب

الراتب في بداية الوظيفة 84.300 ألف دولار.

الراتب في منتصف الوظيفة 125.00 ألف دولار.

النمو المتوقع: 12 في المئة.

5- إدارة الأنظمة المعلوماتية (MIS) (MBA)

الراتب في بداية الوظيفة 64.600 ألف دولار.

الراتب في منتصف الوظيفة 118.00 ألف دولار.

النمو المتوقع: 9 في المئة.

6- العلاج الطبيعي

الراتب في بداية الوظيفة 71.700 ألف دولار.

الراتب في منتصف الوظيفة 86.800 ألف دولار.

النمو المتوقع: 15 في المئة.

7- علوم إضطرابات الاتصالات​

الراتب في بداية الوظيفة 62.400 ألف دولار.

الراتب في منتصف الوظيفة 79.900 ألف دولار.

النمو المتوقع: 16 في المئة.

8- أمراض النطق واللغة

الراتب في بداية الوظيفة 61.700 ألف دولار.

الراتب في منتصف الوظيفة 82.300 ألف دولار.

النمو المتوقع: 16 في المئة.

9- الإحصاء

الراتب في بداية الوظيفة 71.500 ألف دولار.

الراتب في منتصف الوظيفة 112.000 ألف دولار.

النمو المتوقع: 14 في المئة.

10- الإحصاء الحيوي

الراتب في بداية الوظيفة 71.500 ألف دولار.

الراتب في منتصف الوظيفة 112.000 ألف دولار.

النمو المتوقع: 14 في المئة.