نصح تقرير نشره موقع (santeplusmag)، الزوجين بالقيام بعدّة أمور رومانسية وعاطفية بعد الإنتهاء من ممارسة العلاقة الحميمة؛ كونها تساهم في تمتين العلاقة، ومن هذه الأمور:

1. الاستحمام سوياً: إن الاستحمام مع الشريك بعد ممارسة الجنس هو خطوة رومانسية جداً للحفاظ على الاتصال به والشعور بالرضا بشكل أكبر. إن هذه الخطوة ستحافظ على مستوى عالٍ من هرمون الأوكسيتوسين.

2.المعانقة: هذه الخطوة ليست رومنسية فقط، بل إنها أيضاً وسيلة مهمة للبقاء على الاتصال بين الشريكين. إن معانقة الشريك بين الذراعين تظهر له مدى التقدير الكبير له.

3.الحفاظ على الاتصال بالعين: يشير الخبراء الى أهمية الاتصال النظري بين الزوجين بعد ممارسة الجنس، لأن هذه الخطوة مهمة جداً لتقوية الارتباط بين الشريكين.