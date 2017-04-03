شنَّ عضو مجلس النواب الأدرني، ورئيس ، طارق خوري، هجوما عنيفا على حكومة رئيس الوزراء ، واصفا إياها بكذبة إبريل، مشددا على انها لا تحترم شعب ولا تحترم نواب، على حد قوله.

 

وقال “خوري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” صبرت على هذه صبر ايوب لكنه من الواضح انها لا تحترم شعب ولا تحترم نواب ولا تحترم تعهداتها وتشبه 1 ، جاك يا تارك الصَّلاة”.

 

يشار إلى أن الشارع الأردني يشهد حالة من الغليان بفعل سياسات الحكومة برئاسة هاني الملقي، خاصة بعد الارتفاع الكبير في الذي طالع الكثير من للمواطنين، وكذلك فرض مجموعة من التي انهكت جيوب الأردنيين.