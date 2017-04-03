شنَّ عضو مجلس النواب الأدرني، ورئيس نادي الوحدات، طارق خوري، هجوما عنيفا على حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، واصفا إياها بكذبة إبريل، مشددا على انها لا تحترم شعب ولا تحترم نواب، على حد قوله.
وقال “خوري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” صبرت على هذه الحكومة صبر ايوب لكنه من الواضح انها لا تحترم شعب ولا تحترم نواب ولا تحترم تعهداتها وتشبه 1 نيسان، جاك الموت يا تارك الصَّلاة”.
صبرت على هذه الحكومة صبر ايوب لكنه من الواضح انها لا تحترم شعب ولا تحترم نواب ولا تحترم تعهداتها وتشبه
1 نيسان،
جاك الموت يا تارك الصَّلاة
— Tarek Khoury MP (@TarekSamiKhoury) April 3, 2017
يشار إلى أن الشارع الأردني يشهد حالة من الغليان بفعل سياسات الحكومة برئاسة هاني الملقي، خاصة بعد الارتفاع الكبير في الاسعار الذي طالع الكثير من السلع الأساسية للمواطنين، وكذلك فرض مجموعة من الضرائب التي انهكت جيوب الأردنيين.
تعليق واحد علي “وصفها بـ”كذبة ابريل”.. نائب أردني متوعدا حكومة الملقي: “جاك الموت يا تارك الصلاة””
الله يكون بعون الشعب الاردني .كم يتسلط عليه الغرباء ..واغرقوه بمديونية اربعين مليار دولار عليها فوائد ربويه تقدر ب 900 مليون دولار شهريا ..وكلما راحت وزاره وجاءت اخرى تعمد الوزاره الجديده لتغيير الاثاث لرئيس الوزراء والطاقم الوزاري وشراء السيارات الحديثه لكل وزير وافراد اسرته ..حتى ولو لم يمضي بضعة اشهر على تبديل اثاث ومكاتب الرئيس السابق والوزراء السابقون مما يكلف ميزانية الدوله الشيء الكثير وتعتبر هذه البعزقه في المال العام انجازات لهؤلاء الذين لا يستحقون ان يجلسوا على كراسي مقاهي من القش هذه مصيبة الشعب الاردني في وزراء الاردن .. ويفرضون على هالشعب ضرائب ورسوم ويخلقون له الاسباب التي تجبر الشعب على ان يدفع كل ما لديه لتسديد نفقات لا ناقة له فيها ولا جمل .. الله يكون بعون الشعب الاردني ….