شنَّ عضو مجلس النواب الأدرني، ورئيس نادي الوحدات، طارق خوري، هجوما عنيفا على حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، واصفا إياها بكذبة إبريل، مشددا على انها لا تحترم شعب ولا تحترم نواب، على حد قوله.

وقال “خوري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” صبرت على هذه الحكومة صبر ايوب لكنه من الواضح انها لا تحترم شعب ولا تحترم نواب ولا تحترم تعهداتها وتشبه 1 نيسان، جاك الموت يا تارك الصَّلاة”.

صبرت على هذه الحكومة صبر ايوب لكنه من الواضح انها لا تحترم شعب ولا تحترم نواب ولا تحترم تعهداتها وتشبه

1 نيسان،

جاك الموت يا تارك الصَّلاة — Tarek Khoury MP (@TarekSamiKhoury) April 3, 2017

يشار إلى أن الشارع الأردني يشهد حالة من الغليان بفعل سياسات الحكومة برئاسة هاني الملقي، خاصة بعد الارتفاع الكبير في الاسعار الذي طالع الكثير من السلع الأساسية للمواطنين، وكذلك فرض مجموعة من الضرائب التي انهكت جيوب الأردنيين.