تداول ناشطون عراقيون فيديو لعناصر من جهاز ما يسمى مكافحة الإرهاب التابع للحكومة العراقية وهم يحرقون جثث قتلى عراقيين قتلوا في عمليات الابادة المستمرة بالموصل.

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”, فإن عنصرين من الجهاز جمعوا ما يقارب من 20 جثة لضحايا عملياتهم الارهابية في الموصل بزعم محاربة داعش والقضاء على الإرهاب هناك, واشعلوا فيها النيران.

#العبادي (جهازمكافحةالارهاب اصبح الاقوى في الشرق الأوسط)

أيهاالمعتوه القوة ليس في الحرق والمجازر وسلوككم هو ذات النهج #الخميني في الثمانينات pic.twitter.com/KWjAOuIqLe — عميد ركن خليل الطائي (@shvm_90) April 2, 2017

ويظهر الفيديو العنصرين وهم يسجلون فيديو ومن خلفهم الجثث وهي تحترق في مكان يبدو كأنه ساحة مدرسة.

والجدير بالذكر ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خرج مؤخرا للإشادة بالجهاز الأمني قائلاً ” إن جهاز مكافحة الإرهاب أصبح الأقوى في الشرق الأوسط “.