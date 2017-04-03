تداول ناشطون موالون للحرس الثوري الإيراني على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لقائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني يتحدث فيه عن الدفاع عن مرقد السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق.

سليماني قال إن “الدفاع عن حرم السيدة زينب في دمشق، كالدفاع عن حرم الإمام الحسين في كربلاء”. !

وتابع في فيديو لم يتسن التحقق من تاريخ ومكان تصويره، “قسما بالله، الدفاع عن مقام السيدة زينب، كالدفاع عن مقام أمير المؤمنين عليه السلام في النجف، والإمام الرضا في إيران”.

قاسم سليماني: الدفاع عن مرقد السيدة زينب في #سوريا كالدفاع عن مرقد الإمام رضا في #إيران pic.twitter.com/iFgwUsY9a3 — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 2, 2017

وأضاف: “قسما بالله، لو سقطت سوريا بيد هؤلاء التكفيريين، فإنهم كما فجروا مرقد الإمامين العسكريين، سيدمرون كل مقدسات الشيعة”.

وختم قائلا: “الدفاع ليس من القلب فقط، الدفاع ليس بالأمر الصغير، واتخاذ هذا القرار ليس بالأمر الناقص”.