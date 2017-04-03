شنًّ عضو جمعية “الإصلاح” الكويتية، عبد العزيز الفليكاوي، هجوما شديدا على اللواء الليبي المتمرد، خليفة حفتر، ناعتا إياه بالعميل للمخابرات الأمريكية، متهما دولا عربية لا ترغب باستقرار ليبيا بدعمه.

وقال “الفليكاوي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حفتر مجرم حرب عميل الإستخبارات الأمريكية مدعوم من دول عربية لا ترغب بإستقرار ليبيا”.

حفتر مجرم حرب عميل الإستخبارات الأمريكية مدعوم من دول عربية لا ترغب بإستقرار ليبيا. https://t.co/HeOQG0CGUU — عبدالعزيز الفيلكاوي (@BO_OMAR_) April 3, 2017

يشار إلى ان اللواء خليفة حفتر يتلقى دعما لا محدودا من الإمارات ومصر اللتين تعتبرانه حليفا إستراتيجيا يقاتل نيابة عنهن الفصائل ذات التوجه الإسلامي خاصة التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين هناك.