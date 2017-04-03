شنًّ عضو جمعية “الإصلاح” الكويتية، عبد العزيز الفليكاوي، هجوما شديدا على اللواء الليبي المتمرد، ، ناعتا إياه بالعميل للمخابرات الأمريكية، متهما دولا عربية لا ترغب باستقرار بدعمه.

 

وقال “الفليكاوي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حفتر مجرم حرب عميل مدعوم من دول عربية لا ترغب بإستقرار ليبيا”.

 

يشار إلى ان اللواء خليفة حفتر يتلقى دعما لا محدودا من ومصر اللتين تعتبرانه حليفا إستراتيجيا يقاتل نيابة عنهن الفصائل ذات التوجه الإسلامي خاصة التي تنتمي لجماعة الإخوان هناك.

 