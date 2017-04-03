توفيت عجوز بريطانية، تبلغ من العمر 91 عامًا، بعد 4 دقائق فقط من وفاة زوجها، الذي بقيت برفقته نحو 71 عامًا لم يفترقا خلالها ليوم واحد.

وأفادت صحيفة “مترو” البريطانية أن فيرا روسيل توفيت في المستشفى في مدينة ليستر البريطانية بعد حوالي 4 دقائق من موت زوجها ويلف، البالغ من العمر 93 عامًا، في مأوى للعجزة على مقربة من المستشفى.

وقالت الصحيفة إن الزوجين لم يفترقا لليلة واحدة قبل أن يتم نقل الزوج إلى مأوى العجزة، بسبب سوء حالته؛ ما أدى إلى تدهور حالة فيرا ونقلها إلى المستشفى.

ونقلت عن حفيدتها ستيفاني ولش قولها: “تحطم قلب جدتي بعد نقل جدي للمستشفى وعدم قدرته على معرفتها… اعتقد أنها كانت تنتظر أن يرحل حتى ترحل هي بدورها”.

وأضافت ستيفاني “آخر مرة رأيت فيها جدتي كانت الأحد الماضي ويومها فتحت عينيها وسألتني عن جدي ثم قالت لي: نحن زوجان مناسبان جدًا لبعضنا البعض.. ألا تعتقدين ذلك”.

وبحسب الصحيفة، فقد التقى ويلف بفيرا قبل نحو 75 سنة وتمت خطوبتهما قبل أن يتم إرساله إلى إيطاليا، ضمن مهمة للقوات الجوية البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وبعد عودته تزوج بها وأنجبا ثلاثة أبناء وخمسة أحفاد.