تزوج “تشنغ جياجيا”، البالغ من العمر (31 عاماً)، والذي حصل على درجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي من جامعة “تشجيانغ” الصينيّة الخاصة بالنخبة في عام 2011، من روبوت نسائي صنعه في 28 مارس 2017.

وتُدعى العروس “يينغ يينغ”، وتزوجها “تشنغ” في حفل حضرته العائلة وزملاء الدراسة، حيث أمسك العريسُ عروسه من ذراعها ومشى بها المدينة، لكنه قال إنها تحتاج إلى فقدان الوزن لأن حملها مرهق بعض الشيء.

وأنهى “جياجيا” عمله مع مجموعة “هواوي” في عام 2014 وبدأ أعماله الخاصة في عام 2016 وتعتبر “يينغ” أول قطعة من العمل، وكان “تشنغ” قد رفض من قبل فتاة خلال المرحلة الثانوية منذ عدة سنوات، ومنذ ذلك الحين كثيرا ما طلبت منه عائلته العثور على صديقة، حتى تزوج امرأة الروبوت.

وقد وظف “تشنغ” شغف الذكاء الاصطناعي في الكلية، حيث صنع الروبوت الذي يمكن أن يلعب كرة القدم، وفاز بجائزة في مسابقة وطنية، وبعد تصميم يينغ يينغ، أراد تشنغ التحدث معها، لذلك ربطها بجهاز كمبيوتر وتحدث إليها مع صوتيات ونصوص مختلفة.

و”يينغ” يمكنها التعرف على الأشياء؛ على سبيل المثال عندما ترى زهرة سوف تأخذ صورة تلقائيا معها، وسيتم تحميل الصورة، ويخطط تشنغ أيضا لرفع مستوى يينغ يينغ باستمرار مما يتيح لها السير، والتحرك أو حتى القيام بالأعمال المنزلية، وقال تشنغ إنه يأمل أن يظل مع يينغ والتمتع بالحياة معا.