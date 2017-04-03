تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “”، مقطع فيديو من داخل أحد بمدينة الحمامات التونسية، يكشف، لحظة إطلاق “” داخل الملهى مصحوبا برقص صاخب، الأمر الذي أثار الجدل الواسع لما فيه من تعدي على حرمة في مكان لا يليق.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وأثناء الأجواء الصاخبة ووسط صرخات ، أطلق مسؤول الـ”دي جي” صوت الآذان مرفقا بموسيقى صاخبة.

 

وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع، قامت الاجهزة الامنية اليوم الاثنين، بإخلاء وإغلاق الملهى الليلي “القيطون”، الذي يملكه صاحب قناة “”، بقرار من وزارة الداخلية لأجل غير مسمى.

 

كما أوضح مصدر أمني، بأنه تمت صباح اليوم بالتنسيق مع مداهمة منزل الـ ” دي جي” و القبض عليه و احالته للنيابة العمومية التي اذنت بإيقافه على ذمة التحقيق.

 