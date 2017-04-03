تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو من داخل أحد الملاهي الليلية بمدينة الحمامات التونسية، يكشف، لحظة إطلاق “الآذان” داخل الملهى مصحوبا برقص صاخب، الأمر الذي أثار الجدل الواسع لما فيه من تعدي على حرمة الآذان في مكان لا يليق.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وأثناء الأجواء الصاخبة ووسط صرخات الراقصين، أطلق مسؤول الـ”دي جي” صوت الآذان مرفقا بموسيقى صاخبة.

وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع، قامت الاجهزة الامنية اليوم الاثنين، بإخلاء وإغلاق الملهى الليلي “القيطون”، الذي يملكه صاحب قناة “تونسنا”، بقرار من وزارة الداخلية لأجل غير مسمى.

كما أوضح مصدر أمني، بأنه تمت صباح اليوم بالتنسيق مع الحرس الوطني مداهمة منزل الـ ” دي جي” و القبض عليه و احالته للنيابة العمومية التي اذنت بإيقافه على ذمة التحقيق.