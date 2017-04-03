أعاد ناشطون تداول مقطع فيديو لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد مسجل عام ٢٠١٣ يشرح فيه رأيه عن الربيع العربي.

وظهر ابن راشد في الفيديو الذي تابعته “وطن” مختلفا مع ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد الذي شن حربا شعواء ضد ثورات الربيع العربي وقام بدعم الثورات المضادة في كل دول الثورات.

وقال ابن راشد انه توقع اندلاع الثورات العربية ونصح بعض الحكام العرب بأن يقوموا بالتغيير قائلا: غيروا أو تتغيروا.

وشرح ابن راشد مبررات قيام الثورات العربية وظهر متفهما لأسبابها ومنها ما يتعلق بالسرقات والفساد مؤكدا ان الشعوب العربية ذكية ومع التطور التكنلوجي أصبحت تستوعب ما يدور في بلادها وفي العالم.

يذكر ان محمد بن زايد قد استعان بالقيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان لاجهاض الثورات العربية وقال الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي ان لديه أدلة على تورط الإمارات في دعم الثورات المضادة واتهمها باغتيال شخصيات سياسية لتنفيذ مخططاتها.