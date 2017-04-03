أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية زين كرزون، الجدل بشأن مقطع فيديو قامت بنشره عبر حسابها الخاص على السناب شات، وذلك أثناء تواجدها في المطار مع عائلتها استعدادا للسفر لأداء مناسك العمرة.

وتفاعل متابعوها، مع هذا المقطع من خلال التعليقات حيث طالب بعضهم من كرزون الدعاء لهم خلال تأديتها مناسك العمرة. في حين ضمّنت هي مقطع الفيديو طلبا لمتابعيها تدعو فيه الجميع أن يسامحوها.



وتمنى بعض نشطاء التواصل الاجتماعي، أن تكون العمرة بداية لانسجام زين كرزون، معتبرين أن تصرفاتها وما تنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينافي سلوك من هي في طريقها لأداء العمرة.

