اعتذر “الدي جي” الالماني “داكس جي” عن ما بدر منه في احدى الملاهي الليلية بمدينة الحمامات التونسية، بعد مزجه للأذان بالموسيقى الراقصة خلال حفل اقيم السبت الماضي، مما أثار استنكاراً واسعاً في تونس.

واكد “دي جي” الالماني في منشورٍ على فيسبوك أنه لم يكن يقصد الاساءة الى أحد، مجددا اعتذاره من الشعب التونسي.



وأشارت وسائل إعلام تونسية إلى أن ”دي جي” الالماني غادر الاحد تونس بعدما احيا حفلاً في ملهى ليلي يملكه صاحب احدى القنوات الفضائية.



من جانبه، أكد والي نابل “منور الورتاني”، أنه تم إغلاق الملهى الليلي تفاديا لما قد يقع من تطورات، معتبرا ان ما حصل فيه استفزاز للمشاعر الدينية.

وأكد “الورتاني” أنه تم فتح تحقيق في الحادثة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين، مشددا على أن المساس بالشعائر الدينية خط احمر لا يجب تجاوزه.