ذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي أن الدول العربية تمارس ضغوطا على الأمم المتحدة من أجل وصف إسرائيل بالنظام العنصري “الأبرتهايد”.

واوضحت القناة أن الدول العربية تطالب اللجنة الاجتماعية والاقتصادية التابعة للأمم المتحدة المختصة بشؤون غرب أسيا، بنشر تقريرا يشبه الجيش الإسرائيلي بـ”بالأبرتهايد”، وعهد العبودية في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة الى ان التقرير المنتظر يستند بأن الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني خلال 50 عاما، بسبب الاحتلال الإسرائيلي تقدر بمليارات الدولارات.

واشارت الى أن اللجنة الأممية نشرت منذ أسبوعين تقريرا جاء فيه أن إسرائيل أسست نظام التفرقة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، لكنه تم سحب التقرير مما دفع رئيسة اللجنة الأردنية ريما خلف لتقديم استقالتها.