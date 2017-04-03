أعرب الكاتب الإماراتي المثير للجدل، والمقرب من ولي عهد ، حمد المزروعي، عن تضامنه مع بعد الذي شهدته محطة المترو في ، وراح ضحيته 10 قتلى و50 جريحا.

 

وقال “المزروعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “رصدتها “وطن”:” حفظ الله روسيا من ”.

 

تغريدة “المزروعي” لم ترق لغالبية المتابعين له على “تويتر”، مما حدا بهم إلى شن هجوم عنيف ضده، مذكرين إياه بإرهاب روسيا في ، داعين له بعدم الرحمة متهمين إياه بحب الظهور والحظي بالاهتمام.

 

وكان 10 أشخاص قد قتلوا وأصيب نحو 50 آخرون بجروح من جراء تفجير استهدف محطة مترو في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا، الاثنين، حيث إيقاف حركة القطارات و إجلاء كافة المسافرين و ، وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك.

 

وأشارت مصادر روسية، إلى أن الانفجار نفذ بعبوة مليئة بالشظايا.

 

من جانبه، أوضح الرئيس الروسي أن الأمن الروسي لا يزال يحاول تحديد ملابسات الحادث، مشيرا إلى أنه من غير الواضح بعد ما تسبب في التفجير.

 

 