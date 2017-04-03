أعرب الكاتب الإماراتي المثير للجدل، والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، حمد المزروعي، عن تضامنه مع روسيا بعد التفجير الذي شهدته محطة المترو في سان بطرسبرغ، وراح ضحيته 10 قتلى و50 جريحا.

وقال “المزروعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “رصدتها “وطن”:” حفظ الله روسيا من الارهاب”.

اللهم احفظ روسيا من الارهاب … — حمد المزروعي (@uae_3G) April 3, 2017

تغريدة “المزروعي” لم ترق لغالبية المتابعين له على “تويتر”، مما حدا بهم إلى شن هجوم عنيف ضده، مذكرين إياه بإرهاب روسيا في سوريا، داعين له بعدم الرحمة متهمين إياه بحب الظهور والحظي بالاهتمام.

@uae_3G الله لايحفظك ولا من وراك — الكويت (@jIGNwDdd7tdcTH3) April 3, 2017

@uae_3G يحب الظهور هذا الشخص ودائما خالف تعرف . ما سمعناك تتكلم عن الإرهاب الثاني دائما نشوفك تتشمت يا أسد والشماته طبعا من طبع الأسود امثالك — Abu Sanad (@AbuSana80272715) April 3, 2017

@uae_3G اللهم دمر حمد المزروعي ودمر روسيا ودمر ايران ودمر الدواعش ودمر كل عدو للمملكه — Abu Saif (@abusaif7788) April 3, 2017

@uae_3G لعنة الله عليك ياخنزير — ABDALHADY HAMOOD (@TalalHamood4) April 3, 2017

@uae_3G الله يحشرك الروس الملحدين يارافضي — الشاطح (@1Ahatah) April 3, 2017

@uae_3G الله يخزيك يا عار !! وشتكول عن الارهاب الروسي في سوريا ؟؟ يا عديم الشرف يا منزعي الكرامة — محمد العزاوي (@M_Al_Azzawi) April 3, 2017

وكان 10 أشخاص قد قتلوا وأصيب نحو 50 آخرون بجروح من جراء تفجير استهدف محطة مترو في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا، الاثنين، حيث إيقاف حركة القطارات و إجلاء كافة المسافرين و الركاب، وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وأشارت مصادر روسية، إلى أن الانفجار نفذ بعبوة مليئة بالشظايا.

من جانبه، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأمن الروسي لا يزال يحاول تحديد ملابسات الحادث، مشيرا إلى أنه من غير الواضح بعد ما تسبب في التفجير.